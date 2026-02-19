كاساس يكشف أسراراً صادمة من كواليس المنتخب العراقي

شفق نيوز- بغداد

كشف المدرب الاسباني السابق للمنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس، وقائع "صادمة"، تتعلق بكواليس التحضيرات الفنية قبل خوض عدد من المباريات المهمة، متحدثاً عن تدخلات في الجوانب التكتيكية قبيل مواجهة اليابان، ومواقف أخرى داخل المعسكر.

وقال كاساس، في لقاء تلفزيوني بث مؤخراً، إن رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال استدعاه قبل مباراة اليابان واجتمع به لمدة ساعة ونصف في الغرفة، محاولاً إقناعه باللعب بخمسة مدافعين، إلا أنه رفض المقترح.

وأضاف أن درجال "ذهب بعد ذلك للتحدث مع اللاعبين طالباً منهم اتباع خطة أخرى"، لكنه أصرّ على تنفيذ خطته مع الكادر المساعد، وطلب من اللاعبين عدم الاستماع لأي تعليمات أخرى، مؤكداً أن الفريق لعب بأربعة مدافعين فقط وحقق الفوز.

وأشار كاساس إلى أنه لو كان يعلم منذ البداية أن درجال يجتمع مع اللاعبين ويمنحهم خططاً تكتيكية، لما بقي مع المنتخب، مبيناً أنه اكتشف الأمر من اللاعبين بعد مباراة فلسطين.

وفي سياق آخر، قال المدرب الإسباني إن يونس محمود كان دائماً يقدم النصائح للفريق، مضيفاً أنه في إحدى المرات نصح بعدم المشاركة في "خليجي 26" بالمنتخب الوطني، بعد قرار الاتحاد استدعاء لاعبين اثنين فقط من كل نادٍ لاستمرار الدوري، إلى جانب غياب بعض المحترفين.

ونقل عن محمود قوله آنذاك: "دعوا المنتخب الأولمبي يشارك؛ لأنه في حال الخسارة فإن الشارع الرياضي لن يرحم"، مشيراً إلى أن نصيحته تبينت صحتها لاحقاً، إذ كان من الأفضل إشراك المنتخب الكامل أو المنتخب الأولمبي لتجنب أي نتائج سلبية محتملة.