كاساس يكشف تشكيلة منتخب العراق أمام فيتنام

شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس، عن التشكيلة الأساسية لمنتخب العراق في مواجهة منتخب فيتنام، ضمن الجولة الثانية من التصفيات القارية المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وتألفت التشكيلة من جلال حسن لحراسة المرمى، وخط الدفاع ميرخاس دوسكي وعلي عدنان وريبين سولاقا وحسين علي، و خط الوسط ابراهيم بايش وعلي جاسم واسامة رشيد وبشار رسن، وللهجوم ايمن حسين وعلي الحمادي.

وستجري المواجهة في الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت العاصمة بغداد في ملعب «ماي دينه» بالعاصمة الفيتنامية هانوي.