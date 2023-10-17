كاساس يكشف تشكيلة المنتخب العراقي أمام الأردن

شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب العراق لكرة القدم، خيسوس كاساس، يوم الثلاثاء، عن التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها المنتخب الأردني في ختام البطولة الودية المقامة في المملكة الهاشمية.

وسيلتقي منتخبا العراق والأردن في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً في ملعب عمّان الدولي لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة الأردن الدولية الرباعية.

وتألفت تشكيلة المنتخب العراقي من أحمد باسل لحراسة المرمى، ولخط الدفاع علي عدنان وإبراهيم بايش وميرخاس دوسكي وفرانس بطرس، ولخط الوسط بشار رسن وعلي جاسم ودانيلو السعيد وأمير العماري وأحمد علي، وللهجوم مهند علي.