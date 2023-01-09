كاساس يكشف تشكيلة المنتخب العراقي أمام السعودي اليوم

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، يوم الاثنين، عن التشكيلة التي سيواجه بها السعودية ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة خليجي 25.

وبحسب التشكيلة التي وردت لوكالة شفق نيوز، من الاتحاد العراقي لكرة القدم، فقد اختار المدرب الاسباني خيسوس كاساس، احمد باسل لحراسة المرمى، ولخط الدفاع الآي فاضل ومصطفى ناظم وعلي فائز وضرغام اسماعيل، وللوسط محمد علي عبود وامجد عطوان وامير العماري وحسن عبد الكريم وابراهيم بايش، وللهجوم ايمن حسين.

وتنطلق مباراة العراق والسعودية على ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة جنوبي العراق في الساعة السابعة والربع.