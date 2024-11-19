كاساس يكشف تشكيلة المنتخب العراقي للقاء عمان

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، يوم الثلاثاء، عن التشكيلة التي سيواجه بها منتخب عُمان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وستجري المباراة مساء اليوم في الساعة السابعة مساءً ضمن الجولة السادسة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتألفت التشكيلة من: أحمد باسل لحراسة المرمى، وكل من اللاعبين زيد تحسين، وميرخاس دوسكي، وريبين سولاقا، وحسين علي، ومحمد الطائي، وأحمد ياسين، وزيدان إقبال، ويوسف الأمين، وعلي جاسم، وأيمن حسين.