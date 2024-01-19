كاساس يكشف تشكيلة المنتخب العراقي التي ستواجه اليابان بكأس آسيا

شفق نيوز/ كشف المدرب خيسوس كاساس تشكيلة المنتخب الوطني العراقي الذي سيواجه نظيره الياباني في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة على ملعب المدينة التعليمي بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم .

وتألفت التشكيلة من:

جلال حسن

سعد ناطق

ريبين سولاقا

حسين علي

احمد يحيى

فرانس ضياء

امير العماري

إبراهيم بايش

علي جاسم

يوسف امين

ايمن حسين

الاحتياط : احمد باسل ، فهد طالب ، علي عدنان ، علي الحمادي ، مهند علي ، زيدان اقبال ، بشار رسن ، اسامة رشيد ، احمد علي ، ميرخاس دوسكي ، زيد تحسين ، منتظر ماجد.