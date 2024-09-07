كاساس يقرر إكمال تدريبات المنتخب العراقي في البصرة بـ"قناعة فنية"

شفق نيوز/ ‏أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، أن مدرب المنتخب خيسوس كاساس، حدد التاسع من الشهر الحالي موعدا لمغادرة المنتخب أرض البصرة متوجها إلى الكويت لخوض مباراته أمام نظيره الكويتي في العاشر من شهر أيلول الحالي.

‏وقال فراس بحر العلوم عضو اتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز، ‏إن "المدرب كاساس فضّل أن يكمل المنتخب تدريباته في البصرة ومن ثم يتوجه إلى الكويت قبل يوم من المباراة بحسب قناعته الفنية".

واضاف ان "مهاجم منتخبنا الوطني أيمن حسين سيغيب عن المباراة بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة العراق وعمان"، مبينا ان "امام المدرب سيكون خيار للاعبين هما علي الحمادي، ومهند علي، اللذان يعدّان من المهاجمين البارزين وسيعوضان غياب زميلهما".

وأشار إلى أن "المدرب كاساس بدأ يتابع فيديو لقاء الأردن والكويت التي انتهت بفوز الأردن بهدف دون رد وسيتم تشخيص أماكن القوة والضعف للفريق الكويتي وكذلك مراجعة مباراتنا أمام عمان وتشخيص الخلل الذي رافق الفريق بغية معالجتها".

الى ذلك وصلت والدة أيمن حسين الى الكويت وذلك بعد تدخل مباشر من مكتب دولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي حصل لها على تاشيرة دخول دولة الكويت لتكون رفقة ولدها الذي تعرض لإصابة بالغة أثناء مباراة العراق وعمان.