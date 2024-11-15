كاساس يقرر المكوث في البصرة 3 أيام ويغادرها الى عُمان بطائرة خاصة

شفق نيوز/ قرر مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم خيسوس كاساس، يوم الجمعة، المكوث في البصرة ثلاثة ايام لاجراء التدريبات قبل التوجه الى سلطنة عمان لمواجهة المنتخب العماني ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وقال عضو اتحاد الكرة العراقي غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "كاساس قرر بقاء المنتخب ثلاثة أيام في البصرة قبل أن يغادر بعدها بطائرة خاصة الى سلطنة عمان لخوض المواجهة السادسة أمام مضيفه العماني في التصفيات الآسيوية".

واضاف ان "كاساس قرر البدء بتدريبات اللاعبين اليوم على أن يتواصل المنتخب بالتدريبات لغاية يوم المغادرة بطائرة خاصة تتوجه الى سلطنة عمان".

وأشار الزاملي الى ان "مباراة العراق وعمان المقبلة ستقام يوم الثلاثاء الموافق 19 من الشهر الجاري على مجمع السلطان قابوس الرياضي".

ونوه الى أن "لاعباً واحداً سيغيب عن قائمة المنتخب بلقائه امام عمان وهو مصطفى سعدون بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بينما لم تكن اصابة اللاعب علي جاسم مقلقة".

وتعادل المنتخب العراقي مع نظيره الأردني سلبيا من دون أهداف أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال كرة القدم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

واحتفظ المنتخب الأردني بالمركز الثاني في المجموعة الثانية بنفس رصيد المنتخب العراقي الذي جاء ثالثاً بـ 8 نقاط.