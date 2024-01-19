كاساس يفاجئ اليابان بـ5 تغييرات.. هل تقلب الموازين؟

شفق نيوز/ شهدت تشكيلة المنتخب العراقي لكرة القدم، خمسة تغييرات جوهرية في صفوفه عما خاضه المنتخب في مباراته الأولى أمام إندونيسيا، أذ لم يتوقع أي متابع للمنتخب تغيير الأسماء الخمس، لأهميتها وثقلها بالتشكيلة.

وشمل التغيير، أحمد يحيى بديلاً لـ"ميرخاس دوسكي"، وفرانس بطرس بديلاً لـ"زيدان إقبال"، ويوسف الأمين بديلاً لـ"أسامة رشيد" وريبين سولاقا بديلاً لـ"علي عدنان" وأيمن حسين بديلاً لـ"مهند علي".

ولم يتم إشراك اللاعب منتظر ماجد رغم التداعيات الأخيرة بمحاولات انسحابه من صفوف المنتخب، والعودة لمكان إقامته احتجاجاً على عدم إشراكه في مباراة العراق واندونيسيا الأولى.

ويبدو أن المدرب خيسوس كاساس، أراد مفاجأة المدرب الياباني بالتغيير الكبير في صفوف الفريق الذي يتوقع أن يدخل المنتخب العراقي بذات التشكيلة التي ظهر عليها أمام إندونيسيا، وأن كاساس يعلم ما يفعله جداً بتعمده تغيير خمسة عناصر أساسية ومؤثرة بصفوف الفريق في المباراة الأقوى التي سيواجه فيها الكومبيوتر الياباني.

وكان المدرب خيسوس كاساس، قد كشف عن تشكيلة المنتخب العراقي الذي سيواجه نظيره الياباني في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة على ملعب المدينة التعليمي بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم .

وتألفت التشكيلة من: جلال حسن، سعد ناطق، ريبين سولاقا، حسين علي، أحمد يحيى، فرانس ضياء، أمير العماري، إبراهيم بايش، علي جاسم، يوسف امين، ايمن حسين

والاحتياط: أحمد باسل، فهد طالب، علي عدنان، علي الحمادي، مهند علي، زيدان إقبال، بشار رسن، أسامة رشيد، أحمد علي، ميرخاس دوسكي، زيد تحسين، منتظر ماجد.