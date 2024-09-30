كاساس يعلن قائمة المنتخب العراقي لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، يوم الاثنين، عن قائمة اللاعبين لمواجهتي منتخبيّ فلسطين وكوريا الجنوبية ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وتألفت القائمة من 26 لاعباً هم كل من: جلال حسن، وفهد طالب، وحسين حسن لحراسة المرمى، ومناف يونس، وزيد تحسين، وريبين سولاقا، وسعد ناطق، وحسين علي لخط الدفاع.

ومصطفى سعدون، وميرخاس دوسكي، وأحمد يحيى، وأمير العماري، وإبراهيم بايش، وصفاء هادي، ولوكاس شليمون، وأمجد عطوان، وأسامة رشيد، ومحمد الطائي، ومنتظر ماجد، ويوسف الأمين، ولؤي العاني لخط الوسط.

ولخط الهجوم أحمد ياسين، وعلي جاسم، ومهند علي، وأيمن حسين، وعلي الحمادي.

وعلى صعيد متصل، أوضح المدرب كاساس عدم الجاهزية نتيجة الإصابة كانت سبباً في عدم استدعاء الثلاثي فرانس بطرس لاعب نادي بورت التايلاندي، وزيدان إقبال لاعب نادي أوتريخت الهولندي، ودانيلو السعد من نادي هيرينفين الهولندي، على أمل أن تكون فترة التوقف الدولي كفيلة في استرجاع الجاهزية، والعودة إلى التدريبات مع أنديتهم في الاستحقاقات المقبلة.