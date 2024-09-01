كاساس يعلن قائمة المنتخب العراقي النهائية لمباراتي عمان والكويت

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي، خيسوس كاساس، اليوم الأحد، القائمة النهائية للاعبين المستدعين لمباراتي عمان والكويت ضمن جولة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتألفت القائمة من 26 لاعباً، وهم: جلال حسن، علي كاظم، حسين حسن، أيمن حسين، إبراهيم بايش، أسامة رشيد، يوسف أمين، أحمد مكنزي، صفاء هادي، أمير العماري، مصطفى سعدون، حسين علي، زيدان إقبال، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، محمد الطائي، علي الحمادي، مهند علي، مناف يونس، سعد ناطق، زيد تحسين، دانيلو السعد، ريبين سولاقا، لؤي العاني، أمجد عطوان، وعلي جاسم.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني العراقي مساء اليوم آخر وحداته التدريبية في الدوحة، قبل اختتام معسكره التدريبي هناك والتوجه غداً إلى بغداد ثم البصرة.

يُذكر أن المنتخب الوطني قد خاض وحدة تدريبية استشفائية صباح اليوم في مقر الإقامة بالدوحة، وذلك في قاعة الجيم لجميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة أمس أمام نادي الوكرة، التي انتهت بفوز المنتخب العراقي بهدفين دون رد.