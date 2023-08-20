كاساس يعلن قائمة المنتخب العراقي المشارك في بطولة كأس ملك تايلاند

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس، يوم الأحد، اختيار 23 لاعباً للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلاند في نُسختها الـ 49 وعدّ المشاركة فيها "مهمة".

وقال كاساس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القائمة المُستدعاة هذه المرة تعدُّ (خاصةً) لعدةِ أسبابٍ جعلت اختياراتنا تكون مشروطةً على وفق جاهزيّةِ اللاعبين المُتاحين، حيث هناك أكثر من لاعبٍ تعرضَ للإصابةِ سابقاً ومؤخراً، وآخرون هم في طورِ الشفاء، أمثال سعد ناطق والأن محي الدين وعلي فائز والآي فاضل، إضافةً إلى إن معظمَ اللاعبين في الدوري العراقيّ كانوا في إجازةٍ بعدَ نهايةِ الدوري، لذلك سيكون من الصعبِ عليهم أن يكونوا في أفضل مستوياتهم ليتمّ استدعاؤهم".

وتابع كاساس، "أعطينا الأولويّةَ في اختياراتنا من ناحيةٍ أخرى في مُراعاةِ استحقاق المنتخب الأولمبيّ لكي يتمكنَ بعضُ اللاعبين من خوضِ المُبارياتِ التأهيليّةِ الرسميّة مع الأولمبي، وهذا جزءٌ من واجبنا في المُساهمةِ بنجاحِ عمل الاتحادِ العراقيّ، ورفع اسم العراق في مُختلفِ المحافل، ثم وضعنا اختياراتنا للقائمةِ لاحقًا".

وأشار كاساس أيضاً إلى موضوعِ مسارات الطيران لبعضِ اللاعبين في رحلتهم إلى تايلاند، قائلا، "لم تكن سهلةً، على سبيل المثال، فإن مواعيدَ مباريات بعض اللاعبين المُحترفين في الدورياتِ الأوروبيّة لن تمكّنهم من الانضمامِ إلى مُعسكرِ المنتخب الوطنيّ لغاية (5) أيلول (سبتمبر)، ما يعني تحملهم لجهدِ السفر والتعب الإضافي جرّاء خط الرحلةِ الطويل، ومع أخذِ هذه العوامل في الاعتبار وضعنا قائمةً متوازنةً للغاية، حيث لدينا مزيج من اللاعبين الذين يمتلكون الخبرةَ المُتراكمة إلى جانبِ لاعبين شباب وصغار السن سيكون بانتظارهم مستقبلٌ باهر".

وقدّم كاساس، في نهايةِ حديثه، الشُكرَ إلى الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، معبراً عن سعادته بما يتمتعُ به هو وملاكه بمساحةٍ من الحريةِ المُطلقةِ في اتخاذ وتنفيذ القراراتِ التي تخدمُ مصلحةَ المنتخب الوطنيّة".

وأوضح، "نحن نركزُ في عملنا على اتخاذِ أفضل القرارات على المُستوى الرياضيّ بما يخدم المنتخبَ الوطنيّ، ونحن ندركُ إنه من المُستحيلِ أن نرضي الجميعَ في اختياراتنا لقائمةِ اللاعبين الذين يتم استدعاؤهم في كل مرةٍ لكننا نقبل النقدَ ونتعايش معه، في الوقت الذي نحن مع الجهازِ الفنيّ عملنا لساعاتٍ عديدةٍ، ومن قائمةٍ إلى أخرى، نقومُ بتحليل مئات المُبارياتِ لتحقيق أفضل اختيار ممكنٍ للعراق، وبهذا نحاولُ أن نجعلَ بلدًا بأكمله سعيدًا".

وواصل كاساس حديثه، "من المؤملِ أن نبدأ معسكراً في بغداد ابتداءً من 25 آب/ أغسطس قبل السفر إلى تايلاند بمشاركةِ اللاعبين المتواجدين في العراق، وسنعملُ أثناء المعسكرِ على تَقييمِ حالتهم البدنية، وفي حال شعورنا بعدم الجاهزيّة لأي منهم، فسيتم استبداله بلاعبٍ آخر".

وفي أدناه القائمة النهائية المؤلفة من (23) لاعباً، وهم كل من : جلال حسن ، فهد طالب، أحمد باسل، علي عدنان، ريبين سولاقا، مناف يونس، ماسيس ارتين، حسين علي حيدر، فرانس ضياء، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، أسامة رشيد، أمجد عطوان ، أمير العماري ، إبراهيم بايش ، اندريه السناطي، حسين علي جاسم، بشار رسن ، أحمد فرحان، زيدان إقبال، أيمن حسين، مهند علي، علي الحمادي.