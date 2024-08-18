كاساس يعلن قائمة المحترفين لمواجهة منتخبي عمان والكويت

شفق نيوز/ أعلن مدربُ المنتخب العراق خيسوس كاساس قائمةَ اللاعبين المُحترفين المُستدعاة لمواجهةِ منتخبي عمان والكويت 5/9 في البصرة و 10/9 في الكويت على التوالي ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.

ومن المؤملِ أن يلتحقَ جميعهم في البصرة بعد نهايةِ معسكرِ المنتخب في الدوحة.

وتألفت القائمةُ من (11) لاعباً هم: علي الحمادي (ابسوتش تاون الانكليزي)، ميرخاس دوسكي (سلوفاكو التشيكي)، أمير العماري (كراكوفيا البولندي)، زيدان إقبال (أوتريخت الهولندي)، حسين علي، دانيلو السعد (هيرنفين الهولندي)، يوسف الأمين (الوحدة السعودي)، فرانس بطرس (بورت التايلندي)، علي جاسم (كومو الإيطالي)، إبراهيم بايش (الرياض السعودي) ، أيمن حسين (الخور القطري).

ومن المؤملِ أن يخوضَ المنتخبُ العراقي معسكراً تدريبياً في الدوحة للفترة من 25/8 لغاية 1/9، وسيضم المعسكرُ قائمةَ اللاعبين المؤلفة من (21) لاعباً قبلَ أن يتمَّ اختيارُ مجموعةٍ منهم لينضموا إلى قائمةِ اللاعبين الـ(11) المحترفين في أعلاه.

يذكر أن قائمةَ معسكر الدوحة تألفت من : جلال حسن ، حسين حسن ، علي كاظم ، أگام هاشم ، ريبين سولاقا ، مصطفى سعدون ، صفاء هادي ، أمجد عطوان ، حسن عبد الكريم ، لؤي العاني ، أحمد يحيى، مناف يونس ، أحمد مكنزي ، باشانغ عبدالله ، سعد ناطق ، زيد تحسين ، أسامة رشيد ، محمد الطائي ، محمد قاسم ماجد ، هيران أحمد ، مهند علي.

على صعيدٍ متصلٍ، أوضح مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس: إن هناك أسماءً إضافيةً من اللاعبين تمّ إدراجها ضمن القائمةِ الأولية، وهي متاحةٌ في أي لحظةٍ لاستدعائها لتَمثيلِ المنتخبِ الوطنيّ في حالِ تعرضِ أي لاعبٍ لظرفٍ طارئ، فبإمكاننا استدعاء من الذين تمّ إدراجهم في القائمةِ الأولية.