كاساس يعلن عن تشكيلة منتخب العراق أمام الأردن

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، مساء اليوم الخميس، عن تشكيلته للقاء الأردن ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتألفت التشكيلة من أحمد باسل لحراسة المرمى، وكل من اللاعبين ريبين سولاقا، وميرخاس دوسكي، ومناف يونس، ومصطفى سعدون، وسعد عبد الأمير، وأمجد عطوان، وأمير العماري، وإبراهيم بايش، وعلي جاسم، وأيمن حسين.

وتنطلق مباراة العراق والأردن عند الساعة 7:15 مساءً على ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة.