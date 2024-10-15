كاساس يعلن عن تشكيلة منتخب العراق امام كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم خيسوس كاساس عن تشكيلة المنتخب امام نظيره الكوري الجنوبي.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء (بتوقيت بغداد) ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية للتصفياتِ الآسيوية الحاسمة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ، وتجري في ملعب يونغن ميور الدولي في مدينة سوون الكورية الجنوبية.

وتألفت التشكيلة من جلال حسن وميرخاس دوسكي، علي فائز وريبين سولاقا، مصطفى سعدون، ابراهيم بايش، احمد يحيى، امجد عطوان، امير العماري، لوكاس شليمون، وايمن حسين.