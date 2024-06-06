كاساس يعلن تشكيلة المنتخب العراقي أمام أندونيسيا

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم خيسوس كاساس، يوم الخميس، تشكيلته أمام منتخب أندونيسيا في المباراة التي تجري ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وستقام المبارة في الساعة 12 ظهراً اليوم على ملعب GBK بالعاصمة جاكارتا.

وتألفت التشكيلة من جلال حسن لحراسة المرمى، وفي الدفاع أحمد يحيى، وسعد ناطق، وريبين سولاقا، وحسين علي، وفي خط الوسط أسامة رشيد، وأمير العماري، وإبراهيم بايش، وزيدان إقبال، وبشار رسن، وللهجوم أيمن حسين.

وكانت الحكومة العراقية قد وجهت بشراء حقوق نقل مباريات المنتخب العراقي في تصفيات المونديال عبر شبكة الإعلام العراقي، وإتاحة الفرصة لجميع القنوات العراقية، ونظراً لكون الاتحاد العراقي لكرة القدم قد منح التردد للجانب الأندونيسي في مباراة البصرة، فسيكون التعامل بالمثل من الجانب الأندونيسي، وبالتالي حصلت شبكة الإعلام العراقي على الترددات، ومنحته إلى جميع القنوات العراقية الراغبة بالنقل.