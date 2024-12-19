كاساس يعلن القائمة النهائية للمنتخب العراقي لخليجي 26

شفق نيوز/ أعلن مدربُ المنتخب الوطنيّ العراقي خيسوس كاساس، يوم الخميس، قائمةَ اللاعبين النهائية المُستدعاة لخليجي 26، وذلك بعد انتهاءِ معسكر الدوحة قبلَ أن يتوجهَ المنتخبُ الوطنيّ غداً الجمعة إلى الكويت.

وتألفت القائمةُ النهائية من : جلال حسن ، كميل سعد ، محمد حسن ، مناف يونس ، زيد تحسين ، أمجد عطوان، علي عدنان ، بيتر كوركيس ، مهند علي ، أحمد ياسين ، مصطفى سعدون ، علي جاسم ، علي يوسف ، أحمد مكنزي ، أيمن حسين ، أمير العماري ، ماركو فرج ، إبراهيم بايش ، زيدان إقبال ، مهند جعاز ، لوكاس شليمون ، أمين الحموي ، آدم طالب ، يوسف أمين ، علي فائز ، ريبين سولاقا.

وشهدت القائمة استبعاد اللاعب "هلو فائق"، وفق ما هو معلن من أسماء اللاعبين.

واختتم المنتخبُ الوطنيّ تدريباته، في وقت سابق اليوم، وذلك بخوضه آخر وحدة تدريبيّة في معسكره المُقام في الدوحة قبل توجهه إلى الكويت غداً للمشاركةِ في بطولةِ كأس خليجي زين 26.