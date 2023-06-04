كاساس يعقد مؤتمراً صحفياً ببغداد وسوء الأحوال الجوية يؤجل توقيع الشراكة مع رابطة "اللاليغا"

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، الثلاثاء المقبل، مؤتمراً صحفياً للحديث عن آخر الاستعدادات لبطولة كأس آسيا.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر سيخصص لمناقشة مراحل إعداد المنتخب استعدادا لبطولة كأس اسيا وجوانب اخرى تخص مشوار عمل كاساس في العراق".

واضاف ان "المؤتمر سيقام في العاصمة بغداد الثلاثاء المقبل والدعوة ستكون مفتوحة للاعلاميين والصحفيين ، بغية طرح الاسئلة على كاساس، سيما وان الاعلام يعد شريكاً اساسياً في مشوار الكرة العراقية".

من جانب آخر، قرر الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم تأجيلَ احتفالية توقيع الشراكة مع رابطةِ اللاليغا التي تقام اليوم الأحد في قريةِ دجلة من الساعةِ الحادية عشرة صباحاً إلى الواحدة من بعد الظهر، وذلك بسبب سوءِ الأحوال الجويّة التي أدت إلى غلق الاجواء وحالت دون هبوطِ طائرةِ رئيس رابطة اللاليغا (خافيير تيباس) في مطار بغداد صباح اليوم الأحد ما أجّل وصول الطائرة الى ظهر اليوم، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.