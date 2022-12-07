كاساس يطلب من اتحاد الكرة إقامة مباريات تجريبية استعدادا لخليجي 25

شفق نيوز/ ذكر عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم، يوم الأربعاء، بان مدرب منتخب العراق لكرة القدم الاسباني خيسوس كاساس ، دعا اتحاد كرة القدم إلى تهيئة مباريات ودية قريبة للمنتخب الوطني.

وقال بحر العلوم لشفق نيوز ان كاساس فاتح الاتحاد لتوفير مباريات ودية مع منتخبات اخرى بغية الوقوف على مستويات لاعبي المنتخب الذين تم اختيارهم من خلال متابعة الدوري الممتاز.

واشار الى ان كاساس وملاكه المساعد ابدوا ارتياحهم للتعاون الكبير الذي يبديه رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال والاعضاء.

وختم بحر العلوم بالقول، إن المباريات التجريبية تعد استعدادية لبطولة خليجي 25 المقرر، و ان تستضيفها البصرة مطلع العام المقبل .

وتوزعت المنتخبات المشاركة في خليجي 25 الى مجموعتين ، ضمت المجموعة الأولى: العراق، واليمن، والسعودية، وعمان ، بينما ضمت المجموعة الثانية: البحرين، والكويت، وقطر، والإمارات.