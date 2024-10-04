كاساس يضيف لاعبين لقائمة المنتخب العراقي لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية

شفق نيوز/ اضاف مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس اللاعبان حسن رائد لاعب الشرطة العراقي، وأمين الحموي لاعب ساندفيكن السويدي، إلى القائمة النهائية المستدعاة لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

من جهة اخرى؛ بات في حكم المؤكد غياب محترف ابسويتش تاون الإنكليزي علي الحمادي، ومحترف هامربي السويدي منتظر ماجد، عن نفس المواجهتين، بسبب الاصابة وذلك بعد وصول التقرير الطبي من نادي الاول والذي أكد فيه إلى حاجة اللاعب على الحمادي إلى فترة من الراحة جراء استمراره في تلقيه العلاج من اصابة تعرض لها.

وستكون فترة التوقف الدولي فرصة لإعادة التأهيل على أمل أن يكون متواجداً وجاهزاً في شهر تشرين الثاني المقبل.

بينما يعاني اللاعب منتظر ماجد، من إصابة طفيفة لن تجعله بجاهزية تامة في الاستحقاق الوطني المقبل.