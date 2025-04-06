كاساس يضع شرطين مقابل فسخ عقده مع الاتحاد العراقي بالتراضي

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن أهم محور دار بين رئيس الاتحاد عدنان درجال والمدرب خيسوس كاساس، خلال آخر لقاء جمعهما معاً عبر منصة "زوم" والذي خص فسخ عقد الكادر الفني للمنتخب الوطني العراقي مع اتحاد الكرة.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، ان "الاجتماع الذي جمع عدنان درجال و كاساس خص شروط الأخير مقابل موافقته على فسخ العقد والتوصل إلى حل يرضي الطرفين"، مبينا أن "كاساس وافق على فك التعاقد بالتراضي بشرط دفع الشرط الجزائي الذي كان مطلبه، وهو الشرط الاول والاهم مقابل موافقته لفسخ العقد بالتراضي".

واضاف، انه "طلب شرطاً ثانياً، هو صرف راتب شهر واحد لكل شخص من كادره التدريبي المساعد".

يُذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم كان قد قرر في وقت سابق إنهاء عقد المدرب الإسباني خيسوس كاساس، على خلفية تراجع نتائج المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم أمس السبت، تأجيل مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل الكرة العراقية، وفي مقدمتها تسمية المدرب الجديد للمنتخب الوطني الى يوم غدٍ الاثنين.