كاساس يضع خارطة طريق المنتخب العراقي لمواجهة فلسطين وكوريا الجنوبية

شفق نيوز/ أكد المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة أحمد عودة الموسوي، يوم الثلاثاء، أن مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم الإسباني خيسوس كاساس ‏طلب من اتحاد الكرة موعداً لتجمع لاعبي منتخب العراقي.

‏وقال الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "خيسوس كاساس طلب من الاتحاد العراقي لكرة القدم أن يكون تجمع المنتخب العراقي قبل خمسة أيام من انطلاق مباراة منتخب العراق أمام منتخب فلسطين ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2026".

‏وأضاف الموسوي، أن "كاساس طلب من الاتحاد ايضاً ان يكون توجه المنتخب مباشرة إلى سيول للقاء المنتخب الكوري الجنوبي بعد لقاء فلسطين في البصرة ضمن المنافسات ذاتها بأيام، وذلك من أجل التأقلم والاعتياد على أجواء كوريا الجنوبية".

‏وأشار إلى أن "الوفد العراقي سيتوجه إلى كوريا الجنوبية جواً بطائرة خاصة تقل اللاعبين مباشرة إلى سيول استعدادا للقاء المنتخبين".

ويحتضن ملعب البصرة الدولي يوم الخميس العاشر من تشرين الأول المقبل، في الساعة التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لبغداد، مواجهة العراق وفلسطين بالجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية،

كما سيحتضن استاد سيول كأس العالم، مواجهة منتخب العراق ضد كوريا الجنوبية في يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من الشهر ذاته، عند الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت بغداد، ضمن منافسات الجولة الرابعة.