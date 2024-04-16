كاساس يصل إلى الدوحة لمتابعة لاعبي الاولمبي

شفق نيوز/ وصل مدربُ المنتخب الوطنيّ لكرة القدم الإسباني خيسوس كاساس ومساعدوه، اليوم الثلاثاء، إلى الدوحة لمشاهدة مباريات المنتخب الأولمبي في نهائيات آسيا المؤهلة الى أولمبياد باريس.

وكان في استقبال كاساس ومساعديه، المديرُ الإداري للمنتخب الأولمبي عبد الجبار هاشم.

يذكر أن منتخبنا سيخوض اليوم الثلاثاء مباراته الأولى في نهائياتِ آسيا عندما يلاعب تايلاند في ملعب استاد الجنوب المونديالي في الساعة السادسة والنصف مساءً.

وتضم مجموعة منتخب العراق الأولمبي الثالثة، إضافةً إلى منتخبنا، تايلاند والسعودية وطاجيكستان.