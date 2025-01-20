كاساس يصل بغداد واستعدادات عراقية لمباراتي الكويت وفلسطين

شفق نيوز/ وصل مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس، اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد استعداداً لخوض مباراتي الكويت وفلسطين ضمن التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال عضو المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة رياض هادي، لوكالة شفق نيوز، إن "مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، وصل، اليوم، إلى بغداد، وسيبدأ مهمة تهيئة المنتخب الوطني للمباراتين المقبلتين ضمن التصفيات".

وأضاف هادي، أن "اللجنة الفنية التي شكلت مؤخراً من قبل الاتحاد قد دونت ملاحظاتها الفنية وهي بصدد تقديمها إلى كاساس بهدف مناقشتها في اجتماع ثنائي بحضور مسؤولي الاتحاد والكادر التدريبي".

وتابع هادي، قائلاً "من المتوقع أن يعقد اجتماعاً مباشراً يجمع الاتحاد والمدرب كاساس واللجنة الفنية لطرح وجهات النظر والخروج بمحصلة تخدم المنتخب خلال الأيام المقبلة".

يذكر أن منتخب العراق سيخوض مباراتين مهمتين أمام الكويت وفلسطين الشهر المقبل، ضمن منافسات التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026.