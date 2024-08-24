كاساس يصل بغداد لمرافقة المنتخب إلى الدوحة غدًا بغياب المحترفين

شفق نيوز/ أعلن المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، أن المدرب الإسباني خيسوس كاساس سيصل إلى بغداد اليوم السبت، قادمًا من إسبانيا.

وأوضح عماد محمد لوكالة شفق نيوز، أن كاساس سيبقى في بغداد لمدة يوم واحد، ثم يغادر مع وفد المنتخب الوطني العراقي يوم غدٍ الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيدخل الفريق في معسكر تدريبي هناك استعدادًا للقاء منتخب عمان في إطار تصفيات كأس العالم الآسيوية الحاسمة.

وأشار محمد إلى أن المعسكر التدريبي في قطر، الذي سيستمر لمدة أسبوع، سيخلو من المحترفين الذين سينضمون إلى الفريق في فترة الفيفا دي الثانية من شهر أيلول المقبل، وذلك في التجمع النهائي للمنتخب في البصرة،

وبحسب محمد، سيكون الاستعداد لمواجهة منتخب عمان في الخامس من الشهر المقبل على ملعب البصرة الدولي.

ووضعت قرعة التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.