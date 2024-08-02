كاساس يصل بغداد اليوم لوضع برنامج إعداد المنتخب العراقي وزيادة قيمة عقده

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن مدرب المنتخب خيسوس كاساس يصل اليوم الجمعة، إلى بغداد وذلك للبدء والتهيئة لاستحقاق المنتخب الوطني في التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2026.

‏وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "خيسوس كاساس يصل بغداد اليوم بعد انتهاء إجازته التي أمضاها في إسبانيا وذلك للبدء والتهيئة لإعداد المنتخب الوطني للتصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم".

وأضاف أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم سيعقد سلسلة اجتماعات مع المدرب للوصول إلى صيغة نهائية بشأن إعداد المنتخب لمنافسات كأس العالم، مبينا ان "الاجتماعات ستشمل أيضا مناقشة زيادة قيمة العقد المالي الإضافي الذي طلبه المدرب كاساس".

واشار الى ان "خيسوس كاساس طالب بزيادة قيمة عقده التدريبي، موضحا انه طلب مليون دولار فوق قيمة عقده وان الاتحاد سيتخذ القرار بعد الاجتماعات والاستئناس باطروحات المدرب، ولا اعتقد ان تكون هنالك اي تقاطعات بالاراء".

واوضح الزاملي ان "الاتحاد سبق وان سمى لجنة لدراسة طلب كاساس والمؤلفة من النائبين الاول يونس محمود والثاني علي جبار وعضو الاتحاد احمد الموسوي وسيتم اصدار القرار النهائي فيما يخص عقد المدرب واستمراره لتكملة المشوار المؤهل لكاس العالم".

وختم ان "الاتحاد العراقي يعمل من اجل تذليل كل العقبات وتسهيل جميع الأمور من أجل بلوغ كأس العالم وهو الهدف الاهم بالنسبة لنا".