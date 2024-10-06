كاساس يستدعي لاعب النجف إلى قائمة المنتخب العراقي لتصفيات المونديال

شفق نيوز/ أضاف مدربُ المنتخب العراقي لكرة القدم، خيسوس كاساس، يوم الأحد، اللاعبَ علي فائز إلى القائمةِ النهائية المُستدعاة لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية، ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.

وجاء استدعاءُ لاعب نادي النجف، بعد تأكدِ غيابِ لاعب الشرطة حسن رائد، جرّاء تعرضه للإصابةِ في مواجهةِ فريقه الأمس ضد الطلبة.

ومن المؤملِ أن يصلَ اليوم مساءً، وفدُ المنتخب الوطنيّ إلى البصرةِ، على أن يلتحقَ غداً اللاعبون المحترفون في مقر الإقامة بالبصرة، قبل خوضِ أولى التدريبات يوم غد الاثنين في المدينةِ الرياضيّة بالمحافظة.