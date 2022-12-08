كاساس يستبعد المحترفين ويختار 23 لاعباً محلياً لخوض خليجي 25

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي، خيسوس كاساس، يوم الخميس، استبعاد اللاعبين العراقيين المحترفين من قائمة المنتخب بسبب ارتباطهم مع فرقهم، فيما أكد اختيار 23 لاعباً لخوض بطولة خليجي 25.

وقال كاساس، في تصريحات نشرها الاتحاد العراقي لكرة القدم، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه كان يرغب بتواجد عددٍ من اللاعبين المحترفين في البلدان الأوروبية والخليج العربيّ من أجل التواجد في بطولة خليجي 241، لكن عدم اعتماد البطولةِ ضمن أجندةِ الفيفا، إضافةً إلى عدم امتلاكِ بعض اللاعبين المستمسكات والوثائق العراقيّة، جعلنا متهيئين للاستعانةِ باللاعبين المتاحين، لكن هذا لا يمنع من اكتسابنا لفائدةِ مشاهدةِ جميع اللاعبين عن قرب، فضلاً عن متابعتنا المستمرةِ للمحترفين.

وأكد: إنه اختار قائمةً أوليةً قابلةً للتغيير، وإنه سيختار في نهايةِ الأمر (23) لاعباً فقط لمعسكرِ البصرة الذي سينطلق في نهايةِ كانون الأول ( ديسمبر ) الحالي.

وتضم القائمة الأولية ضمت (35) لاعباً هم كلٌ من : جلال حسن ، فهد طالب ، أحمد باسل ، حسن أحمد ، علي عبادي ، زيد تحسين ، مصطفى ناظم ، علي فائز ، مناف يونس ، حسن رائد ، حمزة عدنان ، أحمد يحيى ، ضرغام إسماعيل، الأي فاضل ، حسين عمار، أحمد عبد الحسين ، سعد عبد الأمير ، أمير العماري ، علي مهدي ، جيلوان حمد ، إبراهيم بايش، شيركو كريم ، حسين علي ، حسين جبار ، ريوان أمين ، لؤي العاني ، مؤمل عبد الرضا ، شهاب رزاق ، محمد علي عبود ، أحمد ياسين ، بسام شاكر ، حسن عبد الكريم ، عمار محسن ، أحمد سرتيب ، علاء عباس.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات المجموعتين الأولى والثانية لبطولة خليجي 25 في السادس من شهر كانون الثاني من العام المقبل، في وقت عدت اللجنة العليا المشرفة على البطولة، أنها ستكون نسخة مصغرة من كأس العالم.

وقسمت الفرق الثمانية إلى مجموعتين A و B، ضمن المجموعة الأولى منتخبات العراق واليمن والسعودية وعمان، وضمت المجموعة الثانية منتخبات البحرين والكويت وقطر والإمارات.