كاساس يزور تدريبات المنتخب العراقي للشباب ويؤكد على "تعاون رياضي أكبر" في المرحلة المقبلة

شفق نيوز/ زار مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم خيسوس كاساس، اليوم الاثنين، تدريبات منتخب الشباب، فيما لفت المدرب الإسباني إلى إيجاد تعاون أكبر مع جميع الملاكات التدريبيّة للمُنتخبات العراقيّة في المرحلة المُقبلة لتبادل المنفعة والخبرة.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن " مدرب المنتخب الوطنيّ لكُرةِ القدم "خيسوس كاساس" زار تدريباتَ منتخب الشباب، اليوم الاثنين، والمقامة في ملعبِ وزارة الشباب والرياضة برفقة ملاكه المساعد، وذلك لبحثِ سُبل التعاون بين المنتخبِ الوطنيّ ومنتخب الشباب في المرحلة المُقبلة، وكذلك متابعة آخر استعدادات المنتخب الشبابيّ".

وأضاف البيان أن "مدرب منتخب الشباب "عماد محمد" رحب بالمُدرب الإسبانيّ وجهازه التدريبي، وتباحث معه في سُبل التعاونِ بالمرحلةِ المقبلة من نواحي اللياقة البدنية والتحليل الفنيّ والجانب التدريبيّ لحراسةِ المرمى، والاستفادة القصوى والمتبادلة بين الجانبين".

من جانبه، عبّر مدربُ المنتخب الوطنيّ كاساس عن "سعادته بالتواجدِ في تدريبات منتخب الشباب الذي يتمّ إعداده من قبل عماد محمد للمُشاركةِ في الاستحقاقاتِ المقبلة".

وأشاد كاساس بـ"الجُهودِ التي يبذلها الجهازُ التدريبيّ بقيادة عماد محمد، خصوصاً أن محمد مع جهازه التدريبيّ سبقَ أن نجحَ بتحقيق نتائج جيدةٍ مع المنتخب الشبابيّ في المرحلة السابقة، والذي برزت في صُفوفه أسماءٌ عديدة تمت دعوتهم لتمثيل المنتخب الأولمبيّ والمنتخب الوطني".

وأضاف كاساس: إن "عمليةَ استقطاب واختيار أسماءٍ جديدةٍ لمنتخبِ الشباب بالتأكيد ليس بالأمرِ السهل في ظل المُعطياتِ التي اطلعتُ عليها في الفئات العمريّة في العراق، لكن سيكون التعاونُ أكبر في المرحلة المُقبلة لتبادل المنفعة والخبرة مع جميع الملاكات التدريبيّة للمُنتخباتِ العراقيّة".