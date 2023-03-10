كاساس يزور تدريبات الشرطة بحثا عن "وجوه جديدة" لتدعيم صفوف المنتخب العراقي

شفق نيوز/ زار مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، يوم الجمعة، تدريبات فريق الشرطة في ملعب التدريبات الخاصّ بوزارة الشباب والرياضة، برفقة المدرب المساعد اليخاندرو باريلا ومدرب اللياقة البدنية خافير برناديت.

والتقى كاساس، قبل انطلاق التدريبات بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مدرب نادي الشرطة المصري مؤمن سليمان، إضافةً الى ملاكه المساعد، وتبادلا وجهات النظر والآراء بما يخدم اللاعبَ سواء في ناديه أو عند تواجده في المنتخب العراقي.

وأوضح المنسق الإعلامي للمنتخبِ الوطني، محمد عماد، أن "زيارة الطاقم الإسباني لا تقتصر على نادي الشرطة فحسب، بل ستكون هناك زياراتٌ متفرقة من وقتٍ لآخر لمعظم الأنديةِ المحلية سواء في بغداد أو بقية المحافظات، وذلك لمتابعة لاعبي الدوري العراقي عن قرب والتعرف أكثر على مستويات لاعبي المنتخب ولاعبين جدد قد يضعهم كاساس في أجندته خلال المنافساتِ المقبلة".