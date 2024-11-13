كاساس يرفع شعار الفوز: نسعى لفض الشراكة مع الأردن

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس، يوم الأربعاء، السعي للفوز على المنتخب الأردني في المباراة التي تجمعهما غداً الخميس ضمن تصفيات كأس العالم.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي حضره إلى جانبه اللاعب أمجد عطوان، إن "تحقيق الفوز على الأردن لا يعني تأهلنا الى النهائيات وكذلك الخسارة لا تعني خروجنا من المنافسات، لكن لابد من تحقيق الانتصار وسنسعى ذلك لأنه أحد الخطوات التي تضعنا في إطار المنافسة".

وتابع، ان "هدفنا هو كسب اللقاء ونقاطه لفض الشراكة مع منتخب الأردن الذي يساوينا بالنقاط ويأتي بالمركز الثاني بفارق الأهداف".

ويقام المؤتمر الخاص بمدرب المنتخب الأردني في اليوم نفسه، و بالقاعة نفسها في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء.