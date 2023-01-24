كاساس يخص شفق نيوز بخطوات بناء المنتخب العراقي الجديد

شفق نيوز/ باشر مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم الاسباني خيسوس كاساس وكادره المساعد، بعملهم لوضع خطة جديدة لاعداد منتخب وطني استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وخص كاساس وكالة شفق نيوز، بأولى خطوات بناء المنتخب الوطني، موضحا أن الكادر التدريبي بقيادته عاد إلى مهمته مجدداً بعد الانتهاء من الاحتفال بالتتويج بكأس ‌خليجي 25 التي اختتمت بالبصرة مؤخراً.

واضاف ⁩كاساس، أن زملاءه الكادر التدريبي المساعد باشروا عملهم ويتابعون الدوري العراقي الممتاز لاكتشاف لاعبين جدد، لافتاً إلى أن الكادر سيستمر بمراجعة مباريات المنتخب في خليجي 25 وتشخيص السلبيات والايجابيات ونقاط الضعف خلال المباريات التي خاضها اللاعبون في البطولة الاخيرة .

واشار الى ان هنالك جلسات واجتماعات مرتقبة ستجمع الكادر التدريبي والاتحاد العراقي لكرة القدم لطرح المقترحات التي تخدم المنتخب الوطني خلال الاستحقاقات المقبلة .

واوضح كاساس، أن الهدف الأساسي حالياً هو تهيئة منتخب قوي استعدادا المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026 .

وقاد كاساس منتخب العراق للتتويج بلقب خليجي 25 التي احتضنتها البصرة مطلع الشهر الجاري، بعد فوزه على منتخب عمان في المباراة الأخيرة 3-2.