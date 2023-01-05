كاساس يختار القائمة النهائية للمنتخب العراقي في خليجي 25

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، القائمة النهائية للاعبي المنتخب التي سيواجه بها المنتخبات المتنافسة في بطولة خليجي 25.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الجهاز الفني الإسباني بقيادة المدرب خيسوس كاساس، اختار 23 لاعباً لتمثيل المنتخب العراقي في بطولةِ "خليجي زين بصرة 25" التي تنطلق غداً الجمعة.

وأعلنَ المنسق الإعلامي للمنتخب، عماد محمد، القائمةَ النهائية التي أذاعها المدرب كاساس، والمؤلفة من جلال حسن، وفهد طالب، وأحمد باسل لحراسة المرمى، ومناف يونس، وعلي فائز، ومصطفى ناظم، وزيد تحسين، والاي فاضل لخط الدفاع.

ولخط الوسط حسين عمار، وضرغام اسماعيل، وأمجد عطوان، ومحمد علي عبود، وامير العماري، وريوان أمين، وابراهيم بايش، وحسين علي، وأيمن حسين، وحسن عبد الكريم.

فيما سيلعب في خط الهجوم آسو رستم، وعلاء عباس، وشيركو عبد الكريم، ومؤمل عبد الرضا، وحسين جبار.

وأضافَ محمد أن "طبيب المنتخب الوطنيّ عبد الكريم الصفار أوضح أن التقرير الطبي للاعب أحمد يحيى أثبت إصابته بتمزقٍ جزئي في وتر العضلة الرباعيّة، ويتطلب منه وقت من الراحة والعلاج يتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وبالتالي غيابه عن المشاركة في منافساتِ بطولة خليجي زين 23.