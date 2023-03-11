كاساس يحضر لقاء القوة الجويّة والشباب السعودي

شفق نيوز/ زار مدربُ المنتخب الوطنيّ "خيسوس كاساس" تدريباتَ فريق الزوراء، صباح اليوم السبت، وذلك في مركز تدريبات نادي الزوراء في الشالجية.

والتقَى المدرب الإسباني مدربَ الزوراء أيوب أوديشو، وبعد نهايةِ الوحدةِ التدريبيّة تبادلا الحديث فيما يتعلق ببعض اللاعبين وجاهزيتهم، متفقين على أن هذه الزيارات والتواصل ما بين مدرب المنتخب الوطنيّ ومدربي الأندية سيلقي بظلالٍ إيجابيةٍ تصب في مصلحة الكرة العراقيّة.

وأوضح المنسقُ الإعلامي للمنتخب الوطنيّ، محمد عماد في بيان اليوم: إن زيارة المدرب الإسباني للأندية ستكون مستمرةً في الأيام المقبلة برفقة الملاك التدريبيّ المساعد له، لافتاً إلى أن رؤية المدرب للإطلاع على الكرةِ العراقيّة بدأت تتسع، وإنه يريد التعرفَ عن قربٍ على واقع الأندية واللاعبين.

أضاف أن المدرب كاساس سيتوجه غداً إلى البصرة برفقة المساعد الخاندرو فاريلا ومدرب اللياقة البدنية خافير برناديت، وذلك من أجل التواجد في مباراةِ (الذهاب) بين القوة الجويّة والشباب السعودي ضمن إطار مبارياتِ التأهيل لدور المجموعات لبطولةِ الأندية العربيّة.