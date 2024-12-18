كاساس يحذف حسابه على "انستغرام" قبل انطلاق خليجي26

شفق نيوز/ في إجراء غريب وقبل انطلاق بطولة خليجي26 بثلاثة أيام، قام مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس بحذف حسابه على منصة "انستغرام".

وذكر مصدر مقرب من المدرب كاساس، لوكالة شفق نيوز، أن سبب حذف مدرب منتخب العراق لحسابه جاء للتركيز على بطولة خليجي26 المقررة انطلاقها يوم السبت المقبل في الكويت.

ويدخل المنتخب العراقي النسخة الحالية كحامل للقب ويتواجد في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات البحرين والسعودية واليمن.

وسيخوض المنتخب العراقي أولى مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب اليمن يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على أن يواجه بعد ذلك منتخب البحرين يوم 25 من الشهر ذاته، ويختتم دور المجموعات بمواجهة السعودية يوم 28.