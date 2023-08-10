كاساس يحدد موعد إعلان قائمة المنتخب لبطولة كأس تايلاند الدولية

شفق نيوز/ أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني العراقي، أنه سيكشف عن قائمة المنتخب في الأسبوع الأخير من شهر آب الحالي، مبينا انها مرحلة اعداد أولية للمنتخب استعدادا للتصفيات المونديالية.

وقال المنسق الاعلامي للمنتخب محمد عماد، لوكالة شفق نيوز إن "قائمة لاعبي المنتخب العراقي ستكون خاصة لتمثيل منتخب العراق في بطولة كأس ملك تايلاند في نسختها التاسعة والأربعين للمدة من 4-11 أيلول المقبل".

وأضاف أن "كاساس حرص على اختيار لاعبيه وفق مستوياتهم التي قدموها خلال منافسات الدوري العراقي والدوريات الخارجية بالنسبة للمحترفين".

وأشار عماد إلى ان "كاساس يرى ان بطولة ملك تايلاند تعد مرحلة إعداد أولى مناسبة حيث سيتم خلالها مواجهة منتخبات تايلاند ولبنان والهند لخلق الانسجام بين صفوف لاعبي المنتخب".

وكان المنسق الاعلامي اكد في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز إن مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس سيتعامل مع كل مرحلة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 ، بشكل منفصل، مبينا انه لا يوجد خصم سهل في كرة القدم طالما هناك منافس لديه الطموحات نفسها في التأهل إلى المرحلة المقبلة والتي نسعى الى بلوغها بكل حرص.

وكان قرعة التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 ضمت الى جانب منتخب العراق منتخبات فيتنام والفلبين والفائز من إندونيسيا وبرناوي.