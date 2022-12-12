كاساس يحدد موعد بدء تجمع المنتخب العراقي استعداداً لخليجي 25

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن موعد بدء تجمع لاعبي المنتخب الوطني استعدادا لبطولة خليجي 25 .

وقال المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي محمد عماد لوكالة شفق نيوز، ان مدرب منتخبنا الوطني الاسباني خيسوس كاساس حدد بالاتفاق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم أن يكون تجمع لاعبي المنتخب العراقي يوم 27 من هذا الشهر استعداد لبطولة خليجي 25 المقررة في البصرة في السادس من شهر كانون الثاني من العام المقبل .

واضاف ان الجهاز الفني تابع بنفسه مستويات لاعبي الأندية من خلال مباريات الدوري الممتاز ووصل الى قناعة بعدد من اللاعبين كقائمة اولية لتمثيل المنتخب العراقي في خليجي 25 .

وبين انه سيختار (23) لاعباً فقط للقائمة النهائية لبطولة خليجي 25 ، لكنه سيتواصل في اكتشاف أسماء شابة جديدة لبدء العمل معها وتهيئتها لبطولات مهمة منها تصفيات كأس العالم المقبلة .

وكان مدرب منتخب العراق لكرة القدم خيسوس كاساس أعلن عن القائمةَ الأولية وضمت (35) لاعباً هم كلٌ من : جلال حسن ، فهد طالب ، أحمد باسل ، حسن أحمد ، علي عبادي ، زيد تحسين ، مصطفى ناظم ، علي فائز ، مناف يونس ، حسن رائد ، حمزة عدنان ، أحمد يحيى ، ضرغام إسماعيل، الأي فاضل ، حسين عمار، أحمد عبد الحسين ، سعد عبد الأمير ، أمير العماري ، علي مهدي ، جيلوان حمد ، إبراهيم بايش، شيركو كريم ، حسين علي ، حسين جبار ، ريوان أمين ، لؤي العاني ، مؤمل عبد الرضا ، شهاب رزاق ، محمد علي عبود ، أحمد ياسين ، بسام شاكر ، حسن عبد الكريم ، عمار محسن ، أحمد سرتيب ، علاء عباس.