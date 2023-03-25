كاساس يحدد موعد التدريبات الأخيرة في روسيا و طائرة خاصة تعيد الوفد لبغداد

شفق نيوز / اكد المدير الإداري للمنتخب العراقي لكرة القدم، مهدي كريم، أن المدرب خيسوس كاساس، حدد مساء اليوم السبت، موعداً لإجراء الوحدة التدريبية الأخيرة للاعبي المنتخب، قبل لقاء منتخب روسيا غداً.

وقال كريم، خلال اتصال هاتفي، لوكالة شفق نيوز، إن "الكادر التدريبي بقيادة كاساس حدد الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، موعد بدء الوحدة التدريبية الكاملة الوحيدة في روسيا، استعداداً للقاء روسيا غداً".

وأضاف أن "اختيار كاساس توقيت الساعة الخامسة والنصف لإجراء الوحدة التدريبية جاء لكونه نفس التوقيت تقريباً الذي سيجمع المنتخبين غداً في الساعة السادسة"، مبيناً أن "الوفد العراقي سيعود في اليوم التالي (الاثنين) إلى بغداد بطائرة خاصة روسية.

وكان وفد المنتخب الوطني قد وصل مساء أمس الجمعة، إلى مدينة سانت بطرسبيرغ الروسية، تحضيراً لمواجهة المنتخب الروسي ودياً، مساء غد الأحد في الساعة السادسة.