كاساس يحدد لاعبيه المحترفين لتشكيلة المنتخب العراقي

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، أن مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس شخّص المحترفين الذين سيعتمدهم في الاستحقاقات الخارجية للمرحلة المقبلة .

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، ان كاساس اعتمد على اسماء محدد لتمثيل المنتخب للمرحلة المقبلة من المنافسات الاسيوية.

واضاف الزاملي، ان الاسماء التي تم اختيارها كاساس هي امجد عطوان وايمن حسين وبشار وسم وهمام طارق وسعد ناطق وحسين علي ومهند علي وفرانس بطرس وميرخاس دوسكي واسامة رشيد وآلان محي الدين وزيدان اقبال وامير العماري .

يذكر أن المنتخب العراقي سيلعب بالمجموعة الرابعة بكأس آسيا المقررة في قطر 2024 إلى جانب اليابان وإندونيسيا وفيتنام.