كاساس يجري تغييرات في أرقام لاعبي المنتخب العراقي: الأفضلية للاقدم

شفق نيوز/ أصدر مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، يوم الثلاثاء، قرارا بتغيير أرقام قمصان بعض لاعبي المنتخب العراقي لكرة القدم حيث تكون أفضلية اختيار الرقم للاعب الأقدم .

وقال مصدر في وفد المنتخب لوكالة شفق نيوز، إن "صفاء هادي سيرتدي الرقم 7 بصفته أقدم من اللاعب يوسف الأمين، الذي سيرتدي الرقم 19 بعد عودة صفاء هادي لكتيبة الأسود".

وبين أن "الأمر ذاته كان قد حصل في أمم آسيا الأخيرة التي جرت مؤخرا في قطر، بين زيدان إقبال عندما عاد ميمي لصفوف المنتخب العراقي".

واشار الى ان "جميع اللاعبين متقبلين للأمر دون اي تذمر أو إعتراضات،عكس ما يحاول ترويجه البعض لزرع فتنة بين صفوف اللاعبين والمنتخب العراقي".