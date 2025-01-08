كاساس: يجب الفوز على الكويت وفلسطين من الدقيقة الأولى للتأهل لكأس العالم

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، مساء اليوم الأربعاء، أن تأهل "أسود الرافدين" إلى بطولة كأس العالم مرهون بالفوز على المباراتين المرتقبتين مع منتخبي الكويت وفلسطين.

وقال كاساس في لقاء متلفز على قناة "الكاس" القطري "إذا أردنا التأهل لكأس العالم علينا الفوز منذ الدقيقة الأولى في المباراتين المقبلتين أمام الكويت وفلسطين".

واستدرك "التأهل للمونديال لا يقتصر على الفوز بمباراتين وآمل أن نفوز إن شاء الله، وهذا سيتم تحديده في النهاية في شهر حزيران/ يونيو المقبل".

وأضاف "من الصعب أو شبه المستحيل إرضاء الجميع ونعلم أن العديد من اللاعبين الجيدين تم استبعادهم من خليجي26، ولا يمكننا إحضار أربعة لاعبين في كل مركز".

وأشار كاساس إلى أن "المنتخب العراقي يمتلك لاعبين جيدين، وأيمن حسين وإبراهيم بايش يستحقان اللعب في الدوري الإيطالي".