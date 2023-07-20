كاساس يتوجه بالمنتخب العراقي الى تايلاند دون تجمع

شفق نيوز/ أعلن المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي محمد عماد، اليوم الخميس، إن مدرب المنتخب خيسوس كاساس سيعد المنتخب العراقي لبطولة تايلاند الدولية الودية دون تجمع اللاعبين في أي مكان.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز إن "المدرب كاساس قرر التوجه مباشرة الى تايلاند قبل انطلاق البطولة وبدون أي تجمع في بغداد أو أي مكان آخر لأن هناك إدارات أندية لا تسمح للاعبيها بالإلتحاق للبطولة إلا إذا كانت رسمية على نطاق آسيوي أو عالمي ولا تسمح بتركهم الا قبل 72 ساعة من انطلاقها".

وأوضح ان "كاساس سيكشف عن القائمة النهائية لتشكيلة المنتخب قبل المشاركة في البطولة وتتضمن أسماء لاعبين محليين ومحترفين"، مشيراً إلى أن "العراق سيشارك في بطولة كأس ملك تايلاند في نسختها التاسعة والأربعين للمدة من 4-11 أيلول المقبل".

وبيّن محمد أن "البطولة ستقام أيام (الفيفا دي) بفترة التوقف الدولي بمشاركة أربعة منتخبات هي العراق وتايلاند ولبنان والهند".

يذكر أن آخر معسكر دخله المنتخب الوطني العراقي في مدينة خيريز الإسبانية، كان يوم 11 حزيران الماضي خاض خلاله عدة مباريات ودية.