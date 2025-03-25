كاساس يبرر الخسارة أمام فلسطين: نقصتنا الشخصية

شفق نيوز/ برر مدرب المنتخب العراقي، خيسوس كاساس، الخسارة أمام المنتخب الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، بأن سببه "نقصان الشخصية"، واعداً الجماهير العراقية بتقديم الأفضل في المباراتين المقبلتين أمام كوريا الجنوبية والأردن.

وقال كاساس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، وتابعته وكالة شفق نيوز "كان ينقصنا الشخصية. فعلت كل ما يمكنني فعله، لكن كرة القدم صعبة. هناك منتخبات عديدة، مثل كوريا، وضعها ليس جيداً، والجميع يسعى للأفضل".

وأضاف "سأبذل كل ما بوسعي لتصحيح الوضع وتحقيق الفوز في المباراتين أمام كوريا والأردن، والمنافسة على التأهل".

وعن موضوع الإقالة، أوضح "لا يخصني، بل هو قرار يعود لاتحاد الكرة"، مضيفاً "أعتذر للجمهور العراقي، وعلينا التعويض في المباريات القادمة. الجميع يتحمل خسارة المنتخب اليوم دون استثناء".

وختم بالقول "أنا أعرف أن العراق يمتلك العديد من المواهب، وقد فعلت كل ما يمكنني فعله. دوري كان فقط مساعدتكم في العمل الصحيح وتصحيح وضع المنتخب عن السابق".

فيما قال أيمن حسين في حديث جانبي "هذه هي كرة القدم، فوز وخسارة ونتحمل مسؤولية الخسارة كلاعبين بسبب تراجعنا إلى الخلف في الشوط الثاني، وأعتقد أن التغييرات أثرت على نتيجة المباراة".

وتابع "أما عن الاتحاد الآسيوي، فلا أرى أن هناك عدالة في توزيع التذاكر للجمهور العراقي ولم يكن التوزيع منصفاً قياساً لجمهور الفريقين إذ شاهدنا الملعب ممتلئ بجماهير فلسطين".