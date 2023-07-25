كاساس و"دفتر ملاحظاته" في جولة سويدية لمتابعة المحترفين العراقيين

شفق نيوز/ أكد المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم محمد عماد، اليوم الثلاثاء، ان مدرب المنتخب العراق خيسوس كاساس بدأ جولته في الملاعب السويدية لمتابعة اللاعبين المحترفين بنفسه، والتأكد من مستوياتهم الفنية للوصول الى قناعة في دعوة المستحقين للمنتخب الوطني.

وقال عماد في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس تواجد خلال اليومين الماضيين في الملاعب السويدية لمتابعة اندية مختلفة يلعب فيها لاعبونا المحترفون، اذ كانت أولى جولاته بمتابعة لاعبي هلسينبورغ السويدي عمار محسن، وسومر الماجد، وأمين الحموي".

وأضاف انه "تابع ايضاً ايهاب ناصر لاعب فريق نادي أوتسيكتنس متصدر الدوري السويدي في الدرجة الأولى".

وتابع المنسق الإعلامي للمنتخب ان "كاساس مستمر بجولته في الدوري السويدي للدرجة الاولى وشاهد مباراة المحترف العراقي آلان محيي الدين"، مبينا انه "توصل الى قناعة معينة به وبكل اللاعبين الذين تابعهم بنفسه".

واشار الى ان "كاساس بعد كل مباراة يلتقي باللاعبين المحترفين العراقيين ويتحدث معهم ويبدي ملاحظاته لهم، ثم يدون في مفكرته قناعته بشأن كل لاعب".

ولفت عماد الى ان "كاساس متواصل بنفسه لمتابعة كل اللاعبين المطروحين على طاولة اختياراته من الذين يحترفون في دول اوربية للوصول الى قناعة كافية لاختيار الذين يستحقون ارتداء القميص الوطني في المرحلة المقبلة".