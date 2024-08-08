كاساس وإدارة ناديه السابق يرفعان قميص المنتخب العراقي في إسبانيا (فيديو)

شفق نيوز/ رفع مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس قميص المنتخب العراقي الوطني الرسمي في مقر ملعب ناديه السابق قادش الإسباني.

ونشر نادي قادش الإسباني عبر حسابه في "فيسبوك" فيديو عن قيام مدرب المنتخب العراقي كاساس بنشر قميص المنتخب العراقي على احد الكؤوس التي حصل عليها النادي في الدوريات الاسبانية السابقة.

وجاءت هذه الخطوة خلال زيارة كاساس للنادي في اسبانيا اعتزازا بالمنتخب العراقي الذي يقوده منذ تشرين الثاني عام 2022 .

خيسوس كاساس غارسيا من مواليد اسبانيا (23 أكتوبر 1973) لاعب كرة قدم سابق ومدرب إسباني يدرب حاليا منتخب العراق ، وفي عمر 29 سنة، بدأ حياته المهنية كمدرب لفئات كرة القدم للشباب في نادي قادش الإسباني لكرة القدم، وتولى مسؤولية فريق الشباب في عام 2003. ومن عام 2004 إلى 2008 شغل منصب المنسق الرياضي لنادي كاديز ميرانديلا لكرة القدم في إسبانيا.

في عام 2009 ترك نادي كاديز ميرانديلا لكرة القدم وفي موسم 2009 و2010 عمل كمحلل لجمعية إيبار الرياضية (نادي اسباني) وبين عامي 2011 و2014، شغل منصب الكشافة في نادي برشلونة. عمل كمساعد في تدريب المنتخب الإسباني مع لويس إنريكي 2018-2022. درب المنتخب العراقي من عام 2022 ومستمر لغاية الان. توج مع المنتخب العراقي ببطولتي كأس الخليج العربي 25 التي أقيمت بالبصرة عام 2023 وكأس ملك تايلاند 2023.