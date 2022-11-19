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كاساس وكادره في بغداد لمتابعة الدوري العراقي واكتشاف لاعبين جدد 

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-19T07:39:56+0000
كاساس وكادره في بغداد لمتابعة الدوري العراقي واكتشاف لاعبين جدد 

شفق نيوز/ أكد المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم محمد عماد، يوم السبت، أن المدرب الإسباني للمنتخب خيسوس كاساس وكادره المساعد قرروا البقاء في العراق لمتابعة الدوري الممتاز .

وقال عماد لوكالة شفق نيوز، ان مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس قرر البقاء في بغداد لقراءة واقع الكرة العراقية ومتابعة الدوري العراقي الممتاز للوقوف على المستويات واكتشاف لاعبين والبدء ببرنامجه الخاص باعداد المنتخب الوطني .

واضاف، أنه عاد الى بغداد قادما من البصرة وتجول فيها مساء امس وابدى اعجابه بكل شيء، وسيباشر  عمله والتخطيط مع كادره المساعد من خلال برنامجه المعد لأقرب استحقاق وهو خليجي 25 المقرر انطلاقه مطلع العام المقبل وما بعده .

ولفت ان اللاعبين المحترفين التحقوا بأنديتهم وغادروا العراق متوجهين لبلدان مختلفة فضلا عن عودة لاعبينا المحليين لانديتهم المتواجدة في العراق استعدادا للدوري العراقي الممتاز المقرر انطلاقه الخميس المقبل .

وكان منتخب العراق خاض مباراتين وديتين في اسبانيا خسر في الأولى أمام المكسيك 0-4 وتعادل في الثانية امام الأكوادور من دون اهداف، فيما لم يخض المباراة المقررة الرابعة مع كوستاريكا بسبب رفض الاخير اللعب في العراق.

 

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