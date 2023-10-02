كاساس وشنيشل يتفقان على آلية لتدوير لاعبي منتخبيّ العراق الأول والأولمبي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن توصل مدربيّ المنتخبين الأول والأولمبي لتبادل اللاعبين بغية الحفاظ على جاهزيتهم للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وقال رئيس الاتحاد عدنان درجال لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً خاصاً جمع مدربيّ المنتخب الأولمبي راضي شنيشل ومدرب المنتخب الأول خيسوس كاساس للوقوف على جاهزية المنتخبين والاتفاق على آلية دعوة اللاعبين من مختلف الأعمار لا سيما بعد رغبة كاساس بضم لاعبين من المنتخب الأولمبي تحت سن 23 عاماً للمنتخب الأول لأهميتهم وإمكانياتهم الجيدة".

وبين أنه "تم التوصل إلى اتفاق وتنسيق نهائي بين الطرفين بشأن تدوير اللاعبين الذين يحتاجهم كاساس في مختلف البطولات وأقربها البطولة الرباعية المقرر انطلاقها في يوم 13 من الشهر الجاري في الأردن بمشاركة العراق والأردن وقطر وإيران".

وأشار إلى أن "شنيشل كان متفهماً وفضّل مصلحة المنتخب الوطني واستحقاقاته المهمة فوق كل الاعتبارات وهذا نابع من حسه وإخلاصه الوطني وأنه عوض اللاعبين الذين تم ضمهم للمنتخب الأول بلاعبين آخرين".

وبين درجال أن "كاساس سيصدر قائمة بأسماء لاعبي المنتخب الأول لبطولة الأردن الرباعية الدولية".

يشار إلى أن المنتخب الأولمبي العراقي خطف بطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية المقبلة، مع أفضل أربعة منتخبات في المركز الثاني من 11 مجموعة، بالإضافة إلى منتخب قطر الدولة المستضيفة للنهائيات بعد أن تغلب على نظيره منتخب تيمور الشرقية بسداسية نظيفة، كما حقق فوزاً كاسحاً على منتخب مكاو بـ13 هدفاً مقابل لا شيء، وبتعادل مع الكويت.