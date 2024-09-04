كاساس: مواجهة عمان ستكون صعبة و تواجد الجماهير العراقية مهم لنا

شفق نيوز/ وصف مدرب منتخب العراق، خيسوس كاساس، يوم الأربعاء، مواجهة المنتخب ضد نظيره العماني ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم "ستكون صعبة".

وقال كاساس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن دعم الجماهير العراقية كبير لنا خصوصاً التي تتواجد في الملعب، عندما ينخفض مستوى اللاعب في الملعب هذه لحظات نحتاج للجماهير العراقية في المباراة.

وبين ان مواجهة عمان ستكون صعبة وهي على غرار كأس الخليج خلال مباراتين في الوقت الأصلي لم نتمكن من الفوز عليهم.

بينما قال لاعب المنتخب العراقي، أمير العماري خلال المؤتمر ذاته، إن منتخب عمان فريق جيد، ولكن علينا كلاعبين أن نكون أفضل منهم في الملعب .

واضاف ان المباراة صعبة ولكن بدعم الجمهور في الملعب سنفوز على عُمان.