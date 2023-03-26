كاساس: مواجهة روسيا الأقوى منذ تسلمي مهام تدريب العراق

شفق نيوز/ أشاد مدرب المنتخب الوطني العراقي "خيسوس كاساس"، بعد نهاية لقاء منتخبي العراق وروسيا، يوم الأحد، بأداء المنتخبين وتقديمهما مباراةً ممتعةً للجماهير التي حضرت اللقاء.

وقال كاساس، في مؤتمر صحفي عقده عقب نهاية المباراة، إن المنتخب العراقي قدم شوطاً أول جيداً ولم يحالفنا الحظ في التسجيل في أكثر من فرصة، وفي الشوط الثاني تمكن الفريق الروسي من إحراز هدفين، وكان من الممكن أن يسجل أكثر من ذلك.

وأوضح: كان من الجيد ملاقاة منتخب كبير مثل روسيا، وعلينا دائماً مواجهة هكذا منتخبات قوية لأنها تضعنا على المحك في معرفة مستوياتنا الحقيقية، مبينا أن مواجهة اليوم هي الأقوى منذ لحظة تسلمي مهام تدريب العراق.

وعن تأثير غياب عدد من اللاعبين عن المنتخب الوطني، بين كاساس: لم نتمكن من استدعاء الجميع، لكنني فخورٌ بجميع اللاعبين الذين تواجدوا معنا خلال المعسكر والمباراة.

ولم يخف المدرب الإسباني بأن أداء المنتخب الروسي، وتحديداً من الجانب الأيسر، جعله يعاني في المجاراة من جهة اليمين، خصوصاً مع تلقي إبراهيم بايش البطاقة الصفراء التي قيدت تحركاته وأجبرنا على تغيير طريقة اللعب.

وتحدث كاساس في المؤتمر الصحفي عن مدى أهمية هذه المباراة للتحديات المقبلة، موضحا أنها "كانت تجربةً ايجابيةً وناجحةً بالرغم من الخسارة، لكنها تبقى مفيدة".

وعن أسلوب اللعب وتغييره كون الفريق كان متماسكاً في الشوط الأول عكس ما ظهر عليه في الشوط الثاني، عزا كاساس ذلك إلى "العامل البدني الذي أثر على الفريق بشكل عام".