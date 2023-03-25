كاساس: منتخب روسيا قوي ومتمرس على المواجهات الكبيرة

شفق نيوز/ عقد مدربُ المنتخب العراقي "خيسوس كاساس" المؤتمرَ الصحفي لمباراة منتخبي العراق وروسيا التي ستقام غداً الأحد في الساعةِ السادسة مساءً في سانت بطرسبرغ والتي يحتضنها ملعب (Gazprom Arena) .

وأشار مدربُ المنتخب العراقي إلى قوة المنافس المتمرس على المواجهات الكبيرة، وبالتالي مثل هكذا مباريات تعود بالفائدةِ على المنتخب العراقي، وبالرغم من بعض الغيابات التي نعاني منها لكن هذا لايعني إننا لا نمتلك توليفةً مناسبةً قادرة على خوض اللقاء.

وفي سؤال فيما إذا انضمت روسيا الى القارةِ الآسيوية في خوض التصفيات المؤهلة الى كأس العالم، بيّن كاساس: إن الانضمام يعود بالفائدة على القارة ويسهم في تطوير اللعب سواء من حيث المنتخبات أو الأندية الآسيوية.

وعن سبب عدم خوض اللقاء في سوتشي والتي كانت محددة في بداية الأمر لاحتضان المباراة والمعسكر الخاص بالمنتخبِ العراقي أوضح كاساس: إن رغبته كانت أن تجري المباراة في سوتشي بسبب قربها من العراق واعتدال الأجواء فيها لكن عدم جاهزية الملعب لاحتضان المباراة جعلها تنقل إلى مدينةِ سانت بطرسبرغ.

وأشار الإسباني كاساس في اختتام المؤتمر إلى: إنه يمتلك ذكرياتٍ طيبةً عن مدينةِ سانت بطرسبرغ كونه كان ضمن الملاك التدريبيّ لمنتخب إسبانيا في بطولةِ أمم أوروبا عندما واجهت إسبانيا سويسرا. متمنياً للمنتخبين تقديم مباراة جميلة تسعد الجمهورَ وتعم بالفائدةِ على المنتخبين.

ويخوض المنتخب العراقي ونظيره الروسي مباراة تجريبية يوم غد الأحد، في إطار خطة وضعها مدرب المنتخب العراقي كاساس.